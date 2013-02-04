Руководство военкомата украло четверть миллиона гривен у подчиненных

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Херсонской области, установлено, что должностные лица систематически присваивали средства, предназначенные для премирования личного состава районных военных комиссариатов. По предварительным подсчетам, общая сумма убытков, нанесенных государственному бюджету, составляет около 235 тыс. грн.

По результатам рассмотрения материалов СБУ, Херсонским прокурором по надзору за соблюдением законов в военной сфере Южного региона Украины 24 января в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (похищение, присвоение, вымогание военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества). Проводится досудебное следствие.