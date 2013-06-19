Глава комитета ВР: Финансовые векселя помогут решить вопрос с налогами

Об этом он заявил в ходе рассмотрения отчета о выполнении Госбюджета на 2012 год с трибуны Верховной Рады, отвечая на вопросы народных депутатов, передает корреспондент ForUm'а.

«Это не «квазиденьги» - это единственный путь развязать ту задолженность, которая сейчас есть перед предприятиями (по НДС – Ред.), и никто не будет насильственно заставлять брать эти векселя», - сказал Геллер.

Он также подчеркнул, что держатели финансовых векселей смогут ими погасить налоги. «Если предприятия будут чувствовать, что им не хватает оборотных средств, они смогут обратиться в налоговую с этими векселями», - сказал он.

Напомним, 14 мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2847 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» касательно совершенствования процедуры относительно финансовых векселей.