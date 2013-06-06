СМИ: Из-за спада в экономике доходы госбюджета сокращаются уже два месяца

В январе-мае в общий фонд госбюджета было перечислено 117,9 млрд грн, сообщили вчера в Госказначействе. По сравнению с пятью месяцами 2012 года поступления выросли на 2,8 млрд грн, но темпы роста отчислений продолжили сокращаться, сообщает Ъ.

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Если в январе-марте динамика роста составляла 9,1%, за четыре месяца — 5,5%, то за пять — уже 2,4%. Это очень мало, поскольку плановые доходы общего фонда бюджета должны в 2013 году вырасти на 8,9%. В общий фонд в мае удалось собрать 26,5 млрд грн, что на 1,9 млрд грн меньше, чем годом ранее (28,41 млрд грн). В апреле доходы общего фонда были на 1,6 млрд грн меньше прошлогоднего уровня. Таким образом, проблемы сокращения доходов усугубляются.

Министерство доходов и сборов вчера также отчиталось о выполнении плана доходов бюджета. В общий фонд собрано 130,8 млрд грн. "Организационное и функциональное объединение налоговой и таможенной служб, интеграция баз данных дали нам дополнительные инструменты для детенизации экономики. В результате мы не только удержали, а и увеличили уровень отчислений без фискального давления",— заявил министр Александр Клименко. В ведомстве уверены, что темпы роста платежей отвечают темпам роста экономики, поскольку налоговые сборы увеличились на 4,8% при сокращении промышленного производства на 4,2%. Помимо этого факта, директор центра "CASE-Украина" Дмитрий Боярчук считает удивительными и темпы роста возмещения НДС: "При уменьшении доходов бюджета и падении экспорта выглядит странными рост объемов возмещения".

По мнению депутата Виктора Пинзеныка (УДАР), текущая ситуация подтверждает очевидную нереальность и завышенность доходов бюджета-2013. "Доходы должны были бы вырасти на 9,2%, но прирост пока в 4 раза меньше утвержденного. Да и эта цифра требует корректив, поскольку в этом году действует авансовая уплата по налогу на прибыль",— уверен господин Пинзенык.

О рисках роста бюджетной "дыры" говорит и директор департамента Института бюджета и социально-экономических исследований Артем Рудык. Такие риски, по его мнению, появились еще по итогам I квартала, когда поступления от НДС упали со среднемесячных 8 млрд грн до 3 млрд грн. "Данные демонстрируют сокращение в металлургии, химии, машиностроении — то есть отраслях, которые являются локомотивами экономики. Они дают основания говорить, что бюджет не будет выполнен",— говорит он. По оценкам Виктора Пинзеныка, годовой недобор составит 20-25 млрд грн.

Незначительный рост доходов в начале года был лишь результатом переплат, считает Дмитрий Боярчук. В перспективе ситуация будет усугубляться, и отчасти это признают в правительстве, так как активизировали поиски способов наполнения бюджета, например, путем урезания налоговых льгот или возврата НДС векселями. Но безболезненных способов решить проблемы у правительства не осталось, считает господин Боярчук. Дефицит бюджета вырастет, прогнозирует он, что чревато наращиванием госдолга. Кроме того, возможно стимулирование инфляции для получения дополнительного инфляционного дохода, мягкая девальвация и рост тарифов, что вполне бы устроило даже МВФ.