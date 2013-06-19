ВР создала временную спецкомиссию по Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 247 народных депутатов из 390 зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением создается Временная специальная комиссия ВР по вопросам АРК, которая будет прорабатывать законопроекты, проекты других актов, положения которых касаются: конституционно-правового статуса Крыма, делегирования полномочий Крыма, утверждения Конституции АРК и внесения изменений в нее, правового режима имущества, принадлежащего автономии, финансовой самостоятельности Крыма, других вопросов по решению Верховной Рады Украины.

Председателем комиссии избран народный депутат Борис Дейч (фракция Партии регионов), заместителем председателя - народный депутат Александр Мочков (фракция "УДАР").

Всего в состав комиссии будут входить 13 народных депутатов.

По словам председателя Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Владимира Макеенко, комиссия должна представить свой отчет не позже, чем за 6 месяцев до конца полномочий нынешнего состава парламента.