Мэра райцентра поймали на взятке 2 миллиона

Во Львовской области 6 июня сотрудниками львовской милиции был задержан городской голова одного из районных центров Львовской области за вымогательство и частичное получение взятки в размере 2 млн. 200 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в главном управлении МВД Украины во Львовской области, городской голова требовал взятку от группы предпринимателей за выкуп земельного участка под строительство литейного завода. Мэра задержали при получении первой части взятки в сумме 1 млн грн.

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Другие обстоятельства этого резонансного задержания в областном управлении милиции пообещали сообщить позже.

Как стало известно УНИАН из источников у правоохранительных органов, на взятке был задержан городской голова города Николаева Львовской области.