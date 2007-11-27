Из госрезерва пропал миллион литров спирта

Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по факту расхищения материальных ценностей государственного резерва в особо крупных размерах служебными лицами одного из государственных предприятий.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника отдела прокуратуры области Андрей ЮХНО, следствием установлена, в частности, недостача 162 тыс. 600 т сахара-песка на сумму свыше 386 тыс. грн., почти 19,5 тыс. банок мясных консервов на сумму свыше 204 тыс. грн., авторезины на сумму около 168 тыс. грн., 118 тыс. 763 декалитров этилового спирта на сумму 30,3 млн. грн. и тому подобное.

Всего по результатам инвентаризации установлен недостаток материальных ценностей государственного резерва на общую сумму свыше 31 млн. грн.

А.ЮХНО отметил, что, согласно со статьей 12 Закона Украины «О Государственном материальном резерве», государственный резерв материальных ценностей является неприкосновенным и может использоваться только по решению Кабинета Министров Украины.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). За такие действия служебных лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.