Видеоролик посвящен Международному женскому дню.

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) при поддержке первой леди Украины Елены Зеленской представил видеоролик о 6 украинках, которые выбрали нетипичные для женщин профессии и достигли значительных успехов.

Как сообщает пресс-служба фонда, видеоролик посвящен Международному женскому дню, который в этом году проходит под темой: "Женское лидерство: приближаясь к равноправному будущему в мире во времена пандемии".

Видео было создано в рамках проекта "Трамплин к равенству", который реализуется при финансовой поддержке Швеции и Партнерства Биарриц и "Большого разговора о безбарьерности", инициированного Зеленской.

Согласно данным социологического опроса, проведенного в 2021 году исследовательским агентством InfoSapiens по заказу UNFPA, 56% украинцев и украинок соглашаются с тем, что есть профессии, которые подходят исключительно для мужчин или для женщин. В частности, мужчины с этим соглашаются чаще (59%), чем женщины (53%). Среди молодежи этот показатель несколько ниже: 38% считают, что разделение на "женские" и "мужские" профессии объясняется традиционным общественным мнением о том, какими должны быть женщины и мужчины и их обязанности, а также различиями в воспитании юношей и девушек.

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Кроме того, социальный эксперимент, проведенный UNFPA и Центром "КСО", доказал, что уже в младшей школе дети имеют предубеждения относительно возможности женщин и мужчин работать в различных профессиях, которые стереотипно относят к "мужским" или "женским".

В видео представлены 6 девушек, которые выбрали нетипичный профессиональный путь в науке (математические исследования, технологии по энергосбережению, проблемы окружающей среды) и спорте (фехтование, дзюдо, плавание) и достигли значительных успехов. Среди героинь видео: Елена Коваленко и Елизавета Лазарова - финалистки всеукраинского конкурса биологического форума учащейся и студенческой молодежи "Прикосновение природы!"; Ирина Куманецкая - призер конкурса Малой академии наук в секции математики; Алла Сорокина - пловчиха, призер детской спартакиады "Поверь в себя"; Ольга Сердюк - дзюдоистка, призер чемпионата Киевской области; Александра Леоненко - фехтовальщица, призер Украины.

«Выбирать профессию и хобби по душе - это неотъемлемое и законное право каждого человека. Я хочу, чтобы каждая девушка, каждая женщина верила в свои силы и не останавливалась на пути к осуществлению мечты из-за стереотипов. Мы вольны выбирать, кем нам быть», - подчеркнула Зеленская.

В свою очередь председатель Представительства Фонда ООН в области народонаселения в Украине Хайме Надаль отметил, что традиционные стереотипы о гендерных ролях и патриархальные нормы ограничивают потенциал и возможности женщин и девушек в реализации их прав.

По его словам, согласно данным исследования фонда, 21% родителей склоняют детей к выбору профессии, которая "подходит парню или девушке".

«Мы стремимся к миру равных возможностей для девушек и парней, которые смогут реализовать свой потенциал, не ограничиваясь устаревшими представлениями. В течение последующих нескольких лет мы будем работать с нашими национальными и международными партнерами для преодоления этих гендерных стереотипов», - подчеркнул Надаль.

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Автор: Виктория Токарева