В Украине процент разводов достиг 61%

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Департамента семьи и детей Министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса.

Он отметил, что сегодня поддержка государства должна быть направлена на формирование имиджа семьи, на подготовку молодых людей, которые вступают в супружескую жизнь, поскольку есть очень много вызовов, к которым они не готовы.

“На сегодняшний день в Украине остается высоким уровень разводов среди молодых семейных пар. Молодые супруги не проходят соответствующую учебу. Если посмотреть статистику, то пик разводов приходится на первые годы супружеской жизни - от 3-х месяцев до полутора лет. Именно в этот период возникает непонимание между мужчиной и женщиной, недоверие, финансовые трудности”, - сказал он.

Колбаса также заметил, что в 2012 году было заключено 278 тыс. браков, а процент разводов достиг 61%.

В свою очередь эксперт по вопросам семейной политики и семейных отношений, президент Всеукраинского благотворительного фонда “Семья” Адриан Буковинский отметил, что среди пар, которые живут в гражданском браке, 95% через определенный промежуток времени расстаются.