Ющенко просит ВСЮ уволить 47 судей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился с письмом в Высший совет юстиции, в котором призывает начать процедуру по увольнению 47 судей общих и апелляционных судов за нарушение присяги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН сегодня на брифинге.

«Кроме того, Президент поручил генеральному прокурору, руководителю Службы безопасности Украины, министру внутренних дел разработать совместные действия по борьбе с коррупцией в судебной системе», - сказал И.ПУКШИН.

По его словам, ГПУ, СБУ и МВД должны до 15 декабря утвердить план совместных действий и ежемесячно информировать Президента о предпринимаемых мерах по борьбе с коррупцией в судебной системе.