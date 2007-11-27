Завтра в Украине будет снег и метели

Завтра в Украине ожидается снег, местами метели. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Крыму до 24 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 1-6° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза.

29-30 ноября - облачно с прояснениями. В восточных областях и на севере Левобережья небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков, только 29 ноября в северных и центральных областях местами небольшой снег, а днем 30 ноября в западных областях мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в Одесской области небольшой дождь. На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица. Ветер западный с переходом на южный, 7-12 м/с, 29 ноября в восточных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 5-10° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье 10-15° мороза, на остальной территории 2-7° мороза, на побережье морей около 0°; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла (в Карпатах 1-6° мороза), в южной части 29 ноября 2-7° тепла, 30 ноября 6-11°.

1-2 декабря - временами дождь и мокрый снег (днем 1 декабря в западной половине небольшие осадки, 2 декабря в большинстве южных областей, ночью и в северных и центральных областях без существенных осадков). Температура ночью 1 декабря от 3° мороза до 3° тепла, 2 декабря 0-6° мороза (в Приазовье около 0°), днем 0-5° тепла; в южной части 1 декабря ночью 1-7° тепла, днем 3-8°, в Крыму до 11° тепла, 2 декабря ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 1-8° тепла.

В Киеве и области в среду ожидается небольшой мокрый снег, слабая метель, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-18 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°; по области ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

29-30 ноября - облачно с прояснениями. 29 ноября местами небольшой снег, 30 ноября без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на южный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

1-2 декабря - временами мокрый снег и дождь (днем 1 декабря небольшой), лишь ночью 2 декабря без существенных осадков. Температура ночью 1 декабря от 3° мороза до 2° тепла, 2 декабря 1-6° мороза; днем 0-5° тепла.