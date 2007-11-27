Умерла известная дрессировщица Наталья Дурова (фото)

Ушла из жизни народная артистка СССР и России дрессировщица Наталья Дурова.

Внучка основателя всемирно известной цирковой династии Владимира Дурова, руководившая Театром "Уголок дедушки Дурова" с 1978 г., умерла на 74 году жизни.

Наталья Юрьевна Дурова родилась 13 апреля 1934 года. Ее игрушками с ранних лет были животные, впервые девочка вышла с отцом на цирковой манеж в четыре года. Вместе с ним в составе фронтовых бригад выступала перед бойцами во время Великой Отечественной войны и в девять лет получила награду из рук маршала Жукова – Гвардейский значок.

Работе с животными, многие из которых ранее считались абсолютно не приручаемыми (рысь, морские котики, моржи, сивучи, морские слоны, кинкажу, носухи, цапли и многие другие), Наталия Юрьевна Дурова отдала более 60 лет.

За долгую карьеру дрессировщицы она получила множество травм. В 1953 году во Владивостоке Дурова отработала номер с рысью до конца – так делали ее отец и дед - с 17 рваными ранами, а за кулисами потеряла сознание. «Меня с детства отец приучил терпеть боль, – объясняла Наталия Юрьевна. – Он говорил, что публика приходит к нам как на праздник, и мы не должны показывать, что нам трудно или порой невыносимо больно…»

Наталья Дурова – художественный руководитель, генеральный директор ГУК "Театр "Уголок дедушки Дурова", народная артистка СССР и России, лауреат Государственной и международных премий, писатель, академик Российской Академии естественных наук. Ее именем названа звезда в созвездии Овна.