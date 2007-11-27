Как бороться с плагиатом в журналистике...

Киевский независимый медиа-профсоюз готов оказывать юридическую помощь журналистам в отстаивании их авторских прав в суде.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель Киевского независимого медиа-профсоюза Михайлина СКОРИК.

На пресс-конференции речь шла о том, что поводом для такой инициативы стала успешно выигранное журналисткой Татьяной ПЕЧЕНЧИК дело о нарушении ее авторских прав газетой „Свобода истины” (основатель - ООО „Леус Медиа-Проект”).

Т.ПЕЧЁНЧИК обратилась в суд после того, как обнаружила, что ее статья „Существует ли украинский сленг?” (№188 “Робітничої газети” от 11 декабря 2003 года) была напечатана под названием “Сленг – зеркало общества” в газете “Свобода истины” (25-31 января 2007 года) без указания фамилии автора и ссылки на издание.

Проверяя обстоятельства дела, Шевченковский районный суд города Киева, установил, что истица действительно является автором статьи “Существует ли украинских сленг?”, которая с небольшими изменениями с разрешения журналистки была перепечатана интернет-изданием From-ua.com под названием “Следи за базаром”. Обе публикации были подписаны автором – Татьяной ПЕЧЁНЧИК.

Как было сообщено на пресс-конференции, в суде представитель газеты „Свобода истины” подтвердила, что их издание перепечатало статью истицы (а именно – версию, опубликованную в Интернете), но из-за технической ошибки фамилия автора статьи не была указана. Также она подтвердила, что издание не имело разрешения на публикацию этой статьи.

18 июля Шевченковский райсуд признал “незаконным использование ООО “Леус Медиа Проект” в номере газеты “Свобода истины” №3 от 25-31 января 2007 года статьи “Сленг – зеркало общества”, которая является объектом авторского права ПЕЧЁНЧИК Т.И.”, сообщили на пресс-конференции.

Суд постановил взыскать с ответчика в интересах истицы компенсацию в размере 4430 грн. и 500 грн. морального ущерба и обязать ООО “Леус Медиа Проект” за собственный счет напечатать в “Робітничій газеті” резолютивную часть этого решения.

22 ноября Апелляционный суд города Киева подтвердил решение Шевченковского районного суда по иску журналистки.

По словам М.СКОРИК, в результате такого прецедента между Киевским независимым медиа-профсоюзом и юридической фирмой «Шабалин и Костянчук», которая осуществляла юридическое сопровождение процесса, будет подписан договор о защите нарушенных, ограниченных или непризнанных прав и законных интересов журналистов профсоюза во время осуществления ими профессиональной деятельности, в том числе их прав на объекты интеллектуальной собственности.

*** Киевский независимый медиа-профсоюз существует с 30 ноября 2002 года, объединяет свыше 600 столичных журналистов и специализируется на защите свободы слова, экономических и социальных прав журналистов.

Юридическая фирма «Шабалин и Костянчук» создана в 2000 году и предоставляет юридические услуги во всех отраслях права.