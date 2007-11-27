Почему миллиардеры не платят налоги?...

Минфин Великобритании предложил обложить налогом доход с британских активов, принадлежащих иностранцам, пишет The Financial Times. Он позволит чиновникам добраться до офшорных фондов, которые используются нерезидентами для оптимизации налогов.

Новый законопроект может обойтись богатым иностранцам в миллиарды фунтов стерлингов, спровоцировать массовую продажу недвижимости и ценных бумаг, а также вывод капиталов за рубеж. В настоящее время каждое из 15 тысяч богатейших лиц без постоянного местожительства (non-domiciled) платит в год налогов всего на 30 тысяч фунтов стерлингов.

Инициатива министерства вызвала протест как у богатых иностранцев, так и у их налоговых советников. Они намерены объяснить чиновникам, что новый налог негативно повлияет на рынки капитала.

В июне британская газета The Daily Mail заявила, что лишь каждый шестой бизнесмен, проживающий в Великобритании и зарабатывающий свыше 10 миллионов фунтов стерлингов в год, платит подоходный налог.

Королевство ежегодно недополучает в виде налогов около двух миллиардов фунтов стерлингов. В 2004 и 2005 года статус лица без постоянного местожительства имело 112 тысяч человек. До 22 июня чиновники предложили неплательщикам подать декларации о полученных через офшоры доходах.

Лента.ру