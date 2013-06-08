Во Львове за $500 взятки задержали заместителя главврача областной больницы
10:14, 08 июня 2013Общество
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Во Львове во время получения взятки задержан заместитель главного врача областной больницы.
Во Львове сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью областной милиции задержали во время получения взятки заместителя главного врача одного из медицинских учреждений.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины во Львовской области, должностное лицо требовало от пациента 500 долларов США.
Открыто уголовное производство по ст.368, ч.4 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, задержан заместитель главного врача Львовской областной клинической психиатрической больницы.
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