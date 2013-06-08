Во Львове за $500 взятки задержали заместителя главврача областной больницы

Во Львове сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью областной милиции задержали во время получения взятки заместителя главного врача одного из медицинских учреждений.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины во Львовской области, должностное лицо требовало от пациента 500 долларов США.

Открыто уголовное производство по ст.368, ч.4 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, задержан заместитель главного врача Львовской областной клинической психиатрической больницы.