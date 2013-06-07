На Харьковщине иномарка врезалась в автобус: есть погибший и раненые

Вблизи Чугуева Харьковской области вследствие столкновения иномарки с маршрутным автобусом погиб один человек, еще пятеро были травмированы.

Как сообщили УНИАН в областном Управлении ГАИ, авария произошла вчера днем на 539 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский.

39-летний водитель автомобиля Оpel Оmega, двигаясь со стороны Изюма в направлении Харькова, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом БАЗ под управлением 32-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. На момент столкновения в автобусе находились 25 пассажиров.

По теме: ДТП в Крыму: травмированы водитель и 8 пассажиров автобуса (фото)

Вследствие ДТП водитель автомобиля Оpel погиб, а пятеро пассажиров автобуса с телесными повреждениями были доставлены в Чугуевскую центральную районную больницу. После предоставления медицинской помощи они были направлены на амбулаторное лечение по месту жительства.

По факту ДТП проводится расследование.