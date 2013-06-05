ДТП в Крыму: травмированы водитель и 8 пассажиров автобуса (фото)

Об этом сообщает в среду департамент ГАИ МВД Украины.

ДТП произошло накануне на 677 километре автодороги Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта.

По предварительным данным, водитель автобуса не выбрал безопасную скорость и дистанцию и столкнулся с автомобилем "ГАЗ-5201".

"В результате ДТП водитель и восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Сейчас продолжается расследование ДТП", - говорится в сообщении.