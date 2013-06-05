ДТП в Крыму: травмированы водитель и 8 пассажиров автобуса (фото)

12:19, 05 июня 2013
Общество
1573 0

Автобус и грузовик столкнулись в Крыму, в результате аварии пострадали девять человек.

ДТП в Крыму

Об этом сообщает в среду департамент ГАИ МВД Украины.

ДТП произошло накануне на 677 километре автодороги Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта.

По предварительным данным, водитель автобуса не выбрал безопасную скорость и дистанцию и столкнулся с автомобилем "ГАЗ-5201".

"В результате ДТП водитель и восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Сейчас продолжается расследование ДТП", - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter