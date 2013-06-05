ДТП в Крыму: травмированы водитель и 8 пассажиров автобуса (фото)
12:19, 05 июня 2013Общество
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Автобус и грузовик столкнулись в Крыму, в результате аварии пострадали девять человек.
Автобус столкнулся с ГАЗ-5201. Фото: Департамент ГАИ МВД Украины
Об этом сообщает в среду департамент ГАИ МВД Украины.
ДТП произошло накануне на 677 километре автодороги Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта.
По предварительным данным, водитель автобуса не выбрал безопасную скорость и дистанцию и столкнулся с автомобилем "ГАЗ-5201".
"В результате ДТП водитель и восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Сейчас продолжается расследование ДТП", - говорится в сообщении.
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