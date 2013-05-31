Укрспецэкспорт отремонтирует Ми-8 и Ми-17 для Минобороны Хорватии

Согласно сообщению пресс-службы «Укрспецэкспорта», результаты тендера были обнародованы 14 мая 2013 года.

По условиям договора, Украина должна осуществить капитальный ремонт первых двух вертолетов до 30 ноября 2013 года. Ремонт будет осуществляться на ГП «Севастопольское авиационное предприятие», которое входит в состав Государственного концерна «Укроборонпром» при участии ОАО «Мотор Сич».

По теме: Украина заняла четвертое место среди крупнейших экспортеров оружия в мире

Справка: ГК «Укрспецэкспорт» является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент Украины по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.