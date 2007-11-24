Shell отказалась приобретать активы Regal Petroleum в Украине

Британо-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch/Shell отказалась приобретать 51% газовых активов британской Regal Petroleum на Украине в связи с переменами в руководстве Regal Petroleum. "Меморандум о взаимопонимании с Regal Petroleum был заключен с предыдущим руководством компании, однако перемены в руководстве Regal стали для Shell неожиданностью", - говорится в заявлении Shell, передает Reuters. Shell решила выйти из соглашения с Regal в связи с тем, что "новое руководство Regal указало на возможность пересмотра условий планировавшейся сделки", отмечается в сообщении.

Shell объявила о намерении приобрести украинские газовые активы Regal Petroleum 21 ноября с.г. По предварительному соглашению, европейский нефтяной гигант планировал приобрести 51% акций компании Regal Petroleum (Jersey) Ltd. (100-процентной "дочки" Regal Petroleum), владеющей непрямыми правами на разработку Мехедовско-Голотовщинского и Свиридовского месторождений газоконденсата на Украине.

Британо-нидерландская Royal Dutch/Shell - одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний. На Украине Shell представлена бензозаправочной сетью из 150 станций, а также компанией Shell Energy Ukraine LLC., занимающейся поставками газа на Украину.

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