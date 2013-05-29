Азаров: Украина не собирается ограничиваться статусом наблюдателя в ТС

Статус наблюдателя в Таможенном союзе дает Украине возможность участвовать в принятии решений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом в интервью телевизионному каналу «Беларусь-1» накануне саммита глав правительств СНГ заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, говоря об экономическом сотрудничестве Беларуси и Украины, а также о взаимодействии Украины с Таможенным союзом.

«Статус наблюдателя в Таможенном союзе дает возможность Украине участвовать в принятии решений. Не с правом решающего голоса, но с правом совещательного голоса. Уже то, что Украина будет обладать информацией о готовящихся решениях и будет иметь возможность на дипломатическом уровне, на уровне контактов руководства стран упреждать их принятие, очень важно. И это будет работать на укрепление отношений Украины со странами ТС», - подчеркнул Азаров.

При этом он отметил, что Украина не собирается ограничиваться только статусом наблюдателя.

«Уже сейчас при правительстве Украины создана группа достаточно компетентных специалистов, которая изучает возможность присоединения Украины к целому ряду соглашений. И такой анализ уже сейчас выполняется и после его завершения мы предложим нашим коллегам создать переговорную группу достаточно высокого уровня, чтобы в кратчайшие сроки договорится о том, к каким соглашениям Украина сможет присоединиться, не изменяя текста самих соглашений. Какие изменения мы можем предложить своим партнерам и смогут ли эти предложения быть принятыми», - подчеркнул премьер-министр Украины.