Количество украинцев, выезжающих за рубеж на заработки, сокращается - СМИ

В последние годы количество трудовых мигрантов сократилось с 1,5 млн человек до менее 1,2 млн. И хотя найти работу стало сложнее, за нее украинцам все еще платят втрое больше, чем в Украине — в среднем $930 в месяц. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие два-три года миграционный поток не вырастет: молодежи без стажа сложно найти подходящую работу, а украинцы среднего возраста, которые хотели трудоустроиться за границей, уже попробовали свои шансы, пишет газетаКоммерсантЪ-Украина.

Вчера Госстат и Институт демографии Национальной академии наук Украины (НАНУ) представили результаты второго масштабного исследования трудовой миграции украинцев, проведенного за счет ЕС. Ими было опрошено 45,5 тыс. человек в возрасте от 15 до 70 лет, проживающих во всех регионах Украины. Исследование показало, что с января 2010 года по середину июня 2012 года за границей с целью заработка находилось 1,2 млн граждан (3,4% населения указанного возраста). Из них 98,2% уже работали, а 1,8% искали работу.

Следует отметить, что первая волна исследования за 2005-2008 годы показала более высокий уровень трудовой миграции — 1,5 млн человек. Но тогда опрашивалось лишь население трудоспособного возраста из шести западных областей. Это исказило экстраполированные на всю страну данные, поскольку на западе Украины уровень трудовой миграции выше: во II полугодии 70% жителей западных областей, которые планировали выехать за границу, собирались сделать это именно с целью работы; второе место заняли жители юга страны с показателем 48,6%. Однако сокращение миграции вызвано и реальными факторами: мировым экономическим кризисом и сужением возможностей для трудоустройства за рубежом, говорит директор Института демографии и социологических исследований НАНУ Элла Либанова.

Географические предпочтения трудовых мигрантов в сравнении с 2005-2008 годами изменились незначительно. Россия все еще остается основным реципиентом рабочей силы — 43%. Но миграционные потоки украинцев в эту страну сокращаются (-5%) на фоне роста трудовой миграции в Польшу (рост за 2,5 года на 6,3%), Чехию (+1%) и Испанию (+1,8%).