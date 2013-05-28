S&P: Европейские банки ушли с украинского рынка из-за отсутствия перспектив

Банки из Западной Европы ушли в предыдущие годы с украинского рынка в связи с отсутствием улучшений в перспективах развития экономики и деловом климате Украины, сообщила ведущий аналитик агентства Standard & Poor’s Аннет Эсс в ходе конференции «Украинский долговой рынок: проблемы и перспективы развития».

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, «банки работают в условиях крайне высоких экономических рисков. Экономическая обстановка в стране не предполагает восстановление в 2013 году. Прогноз по банковской системе – стабильный».

Как сказала Эсс, повышение конкуренции со стороны дочерних подразделений российских банков (имеющих преимущество с точки зрения доступа к фондированию) компенсируется продолжающимся уходом с украинского рынка западноевропейских банков, которые способствовали «буму» кредитования в стране в прошлом десятилетии.

При этом Эсс отметила, что рыночные позиции ключевых игроков на украинском банковском рынке остаются стабильными.

Вместе с тем, негативное влияние на показатели прибыльности украинских банков оказывает снижение объемов кредитования, повышение стоимости фондирования и значительные потребности в резервировании.

По словам аналитика S&P, государственные банки по-прежнему играют важную роль, однако среднесрочная стратегия государства по сектору остается неясной.

Как сообщал УНИАН, с начала 2013 года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 1,6%. При этом количество банков с иностранным капиталом не изменилось, и на 1 мая текущего года составило 53 банка из 177 зарегистрированных. Также не изменилось количество банков со 100% иностранным капиталом – 22.

Свои дочерние банки в Украине в последние годы продали Commerzbank (Германия), Societe Generale (Франция), SEB (Швеция) и Erste Group (Австрия), Swedbank (Швеция).