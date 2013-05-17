S&P прогнозирует сокращение золотовалютных резервов Украины

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

«Мы ожидаем, что официальные валютные резервы Украины будут продолжать сокращаться и достигнут уровня, обеспечивающего выплаты по счету текущих операций в течение примерно двух месяцев и погашение менее чем 30% краткосрочного внешнего долга в 2013 г., и останутся на этом низком уровне, если не будут найдены источники долгосрочного финансирования или если не улучшатся показатели счета текущих операций», - отметили в агентстве.

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По мнению аналитиков S&P, до настоящего момента правительство пользовалось преимуществами значительного уровня ликвидности на мировых рынках капитала, покрывая свои потребности в финансировании за счет международных заимствований. «Однако, на наш взгляд, благоприятная конъюнктура может оказаться неустойчивой, что приведет к дальнейшему усилению давления на показатели внешнего финансирования страны. По нашим оценкам, на данный момент правительство обеспечило финансирование для покрытия примерно половины потребностей в иностранной валюте на 2013 г.», - сообщили в агентстве.

Такой прогноз дан несмотря на то, что оперативные данные Государственной службы статистики свидетельствуют о росте резервов на 2,06% - до 25,238 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, золотовалютные резервы Национального банка Украины в апреле, по оперативным данным, увеличились на 2,06%, или на 509 млн долл., и на 1 мая составили 25,238 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ увеличились на 2,82%, или на 692 млн долл.

Вместе с тем, сегодня, 16 мая, Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Украины на уровне "B/B" с негативным прогнозом, связанным с политической неопределенностью и проблемами финансового сектора.