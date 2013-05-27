Завтра по всей Украине пройдут дожди

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западной части временами дождь, в отдельных районах грозы и град, в Карпатах и на Закарпатье местами сильный дождь; температура ночью 5-10°, днем 13-18° (на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла).

На остальной территории без существенных осадков, лишь ночью в северных областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 8-13°, днем 19-24°, в восточных областях, в Крыму и Приазовье ночью 12-17°, днем 23-28°.

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Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях, ночью и на севере Левобережья местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза; днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 8-13°, днем 19-24°; в Киеве ночью 10-12°, днем - 20-22°.

Сегодня, 27 мая, температура воды в Черном море 16-21° (вблизи Ялты 12°, Алушты 13°), в Азовском море 20-25°; в Днепре возле Киева - 21°.