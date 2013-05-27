Неделя в Украине начнется грозами, которые перейдут в жару до +34°С

В ближайшие два дня на всей территории Украины, за исключением южных и восточных областей, пройдут дожди с грозами, на смену которым придет жаркая погода с минимальным количеством осадков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в понедельник на брифинге сообщил журналистам директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«В течение ближайших двух суток на всей территории Украины, за исключением юга и востока, пройдут кратковременные грозовые дожди, в отдельных пунктах с градом и усилением скорости ветра при грозах до 15-20 м/сек. Температура воздуха самой низкой будет в западных областях – даже дневная температура будет составлять +13-18 градусов. На остальной территории - +19-34, а на юге и востоке - +25-29 градусов», - сказал Кульбида.

Однако, по его словам, уже с 29 мая температура воздуха в Украине ощутимо повысится. В западных областях столбики термометров повысятся до +21-26 градусов. На юге и востоке страны потеплеет до +30-33, а в остальных регионах температура воздуха достигнет +24-30 градусов. При этом украинцам, кроме жителей западных областей, в этот период опасаться дождей не стоит.

Аналогичный погодный режим сохранится и в период со 2 по 4 июня. Практически на всей территории Украины установится жаркая и засушливая погода.