В Сумах председателя земкома горсовета осудили к 4 годам за мошенничество

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

«Депутату инкриминировалось получение взятки в размере 30 тыс. долларов повторно от местного предпринимателя за решение вопроса о выделении тому земельного участка и мошенничество при получении в собственность двух земельных участков, которые были оформлены на него и его тетю. Кроме того, депутат обвинялся в подделке документов и их использовании», - отмечается в сообщении.

По теме: На Закарпатье задержан проректор вуза за вымогательство взятки

По информации пресс-службы, суд, исследовав материалы уголовного дела, возбужденного в августе 2011 года, отклонил обвинение в незаконном выделении председателю комиссии и его тете земельных участков и подделке документов, а обвинение в получении взятки переквалифицировал на мошенничество, за которое и назначил Братушке 4 года лишения свободы.

Кроме того, суд удовлетворил иск предпринимателя и решил взыскать с депутата 239,7 тыс. грн материального ущерба и 1 тыс. грн морального вреда.