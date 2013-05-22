На Закарпатье задержан проректор вуза за вымогательство взятки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, от местного жителя злоумышленник требовал 50 тыс. грн за обещание не разрывать с его женой - частным предпринимателем соглашения аренды помещения, которое находится на балансе вуза.

Проректор был задержан в административном здании сразу после получения 43 тыс. грн.

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Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом).