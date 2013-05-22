На Закарпатье задержан проректор вуза за вымогательство взятки
10:45, 22 мая 2013Общество
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Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Закарпатской области разоблачили во взяточничестве проректора высшего учебного заведения.
Проректора задержалисразу после получения 43 тыс. грн / Фото : npblog.com.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, от местного жителя злоумышленник требовал 50 тыс. грн за обещание не разрывать с его женой - частным предпринимателем соглашения аренды помещения, которое находится на балансе вуза.
Проректор был задержан в административном здании сразу после получения 43 тыс. грн.
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Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом).
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