В Тернополе начался студенческий фестиваль

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы мероприятия, в течение 24-26 мая около 300 студентов из разных городов Украины проанализируют состояние студенческого самоуправления, будут предлагать пути его совершенствования, презентуют короткометражные фильмы под открытым небом.

В рамках фестиваля состоятся соревнования представителей 20 университетов со всей Украины за звание лучшей спортивной и интеллектуальной команды. Кроме этого, во время фестиваля запланировано зафиксировать рекорд по самому большому количеству студентов в одном троллейбусе.

Из-за дождливой погоды перенесли на другой день запланированную на сегодня акцию в парке им. Т.Шевченко во время которой студенты планируют торжественно сжечь на костре символ сессии – громадную шпаргалку.

Также в рамках мероприятия состоятся форум карьеры, ярмарка университетов, школа общественной активности, тренинги для молодежи.

«Фестивалем Studfest 2013 мы хотим доказать, что студенты - это не развлечение и алкоголь, а активная часть общества, носители инноваций и изменений. В то же время наш фестиваль – это возможность для молодежи познакомиться с новыми людьми, провести хорошо время, а также получить интересные подарки, ведь университет, который получит кубок Студенческой столицы, получит право посетить грузинский город огней и фонтанов Батуми», – отметил один из организаторов фестиваля Максим Черкашин.

Фестиваль проходит в рамках проекта “Тернополь – студенческая столица Украины”, направленного на позиционирование Тернополя как наиболее комфортного города для получения высшего образования.

Организаторы также рассчитывают благодаря фестивалю формировать студенческую культуру Украины через организацию студенческого досуга, сплотить молодежь на основе общих интересов для распространения ценностей и традиций студенческого и молодежного движения.