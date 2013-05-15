В 10 регионах Украины упрощена система оформления субсидий и пенсий

«Такой принцип уже внедрен в 851 отделении« Укрпочты »10 регионов Украины. Это реальный пример упрощения получения гражданином административных услуг », - сказал вице-премьер-министр Александр Вилкул.

Т.е. для получения субсидии, оформление пенсии, регистрации физического лица-предпринимателя или установления льготного статуса участника или инвалида войны можно обратиться к специалистам «Укрпочты» (в почтовом отделении или дома), которые помогут гражданам оформить обращение и запросы и отправят их в необходимые государственные инстанции.

По словам Александра Вилкула, до конца второго квартала 2013 года количество почтовых отделений, которые будут предоставлять жителям упрощенный доступ к административным услугам (во всех 27 дирекциях «Укрпочты» по всей территории Украины), составит 3137. Сейчас такие услуги уже предоставляются: в Днепропетровской (658 отделений), Закарпатской (4 отделения), Одесской (64 отделения), Львовской (36 отделений), Сумской (36 отделений), Николаевской (20 отделений), Винницкой (5 отделений), Киевской (10 отделений), Черновицкой (13 отделений) областях, АР Крым (5 отделений).

Справочно: в октябре 2012 года впервые в Украине был начат совместный пилотный проект Днепропетровской облгосадминистрации и «Укрпочты» «Административные услуги: упрощенный доступ через почту».

Чаще граждане обращаются за оформлением субсидий на коммунальные услуги; оформлением справок о получении доходов (пенсии) или о пребывании на учете в едином реестре льготников т.п..