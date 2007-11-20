Число погибших горняков выросло до 90 человек
15:27, 20 ноября 2007Общество
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Идентифицировано 53 тела
В Донецке на шахте им.А.Засядько число погибших горняков возросло до 90 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, по состоянию на 14.00, в аварийных выработках горноспасатели нашли тело еще одного погибшего шахтера. 88 тел уже поднято на поверхность. Судьба еще 10 человек остается неизвестной.
Идентифицировано 53 тела. Неопознанными остаются 28 погибших.
На лечении в больнице находятся 32 человека.
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