Число погибших горняков выросло до 90 человек

В Донецке на шахте им.А.Засядько число погибших горняков возросло до 90 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, по состоянию на 14.00, в аварийных выработках горноспасатели нашли тело еще одного погибшего шахтера. 88 тел уже поднято на поверхность. Судьба еще 10 человек остается неизвестной.

Идентифицировано 53 тела. Неопознанными остаются 28 погибших.

На лечении в больнице находятся 32 человека.