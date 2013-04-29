Совет Нацбанка рекомендовал правлению НБУ ограничить наличные расчеты

Ограничение должно коснуться расчетов между предприятиями (предпринимателями) и физическими лицами, а также между физлицами по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному заверению.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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Согласно сообщению, 25 апреля состоялось очередное заседание совета Нацбанка, во время которого были рассмотрены вопросы реализации денежно-кредитной политики в январе-марте 2013 года и ее влияния на социально-экономическое развитие Украины. По итогам заседания совет рекомендовал правлению Нацбанка продолжить работу по совершенствованию процентных механизмов регулирования денежно-кредитного рынка, а также разработать и внедрить дополнительные меры по поддержке экономического роста страны.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины намерен утвердить проект постановления об ограничении наличных расчетов в мае-июне текущего года без существенных изменений по итогам общественного обсуждения. Проект предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн.