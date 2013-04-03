НБУ: отслеживать операции с безналом никто не будет

Об этом она сказала в эфире радио «Эра-FM» 3 апреля.

«Отслеживать операции не будут. Конечно, будет контроль только за проведением расчетов в наличной или безналичной форме. Только в этом аспекте и не более, в рамках полномочий всех контролирующих органов», – подчеркнула она.

Вместе с этим, по ее словам, в процессе обсуждения новации все стороны пришли к выводу, что 150 тысяч гривен – наиболее оптимальная сумма для ограничения наличных расчетов.

«Хочу успокоить всех, что мы достаточно дискутировали вокруг суммы. Мы считаем, что на данном этапе комфортной суммой, такой, которая будет удовлетворять все стороны, является именно 150 тысяч гривен», – убеждена зампред главы НБУ.

Представитель центробанка констатирует, что введение граничной суммы наличных расчетов рядовые украинцы практически не заметят.

«Если расчеты будут производиться между физлицом и юрлицом, то есть несколько вариантов, когда человек без проблем может рассчитаться. Во-первых, если открытый счет – это обычное платежное поручение. Второе, у нас сейчас широкое распространение получили расчеты карточками, поэтому в режиме онлайн практически всегда вы сможете сделать такие расчеты. И третий момент, если у вас наличные на руках, конечно, тогда придется прийти в любое отделение банка, а такие, как правило, во всех торговых центрах присутствуют, и внести соответствующие средства в банк, которые будут зачислены той организации, которая вам проводит покупку», – резюмировала Рычаковская.

Напомним, что в сентябре 2012 года Верховная Рада Украины разрешила НБУ ограничивать предельные расчеты наличными. В начале марта НБУ инициировал обсуждение, которое продолжиться до 8 апреля, проекта постановления «Об установлении предельной суммы наличного расчета», где предусмотрено установление предельной суммы наличного расчета физическим лицом за товары, работы или услуги в размере 150 тысяч гривен.