В Кабмине собираются более активно привлекать инвестиции из Китая

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов принял делегацию Китайской национальной корпорации машинной индустрии и комплексных подрядов во главе с Председателем Правления и исполнительным директором Китайской национальной импортно-экспортной корпорации механического оборудования (СМЕС) Сунь Баем, сообщает пресс-служба Кабмина.

Стороны отметили высокий уровень и практическое направление украинско-китайских отношений, которые развиваются в духе стратегического партнерства и взаимопонимания между политическим руководством двух стран.

Обсуждалась подготовка к нынешнему заседанию Комиссии по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики, другие двусторонние мероприятия, а также двусторонние инвестиционные проекты.