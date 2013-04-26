Двое с топором ограбили автозаправку

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

По данным милиции, в милицию обратился заправщик АЗС, который сообщил, что в среду в 00:05 на АЗС вошли двое неизвестных в масках и под угрозой пистолета и кухонного топора завладели деньгами из кассы.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 187 УК Украины (разбой). Принимаются меры по розыску и задержанию лиц, причастных к разбойному нападению.