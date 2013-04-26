Двое с топором ограбили автозаправку
03:09, 26 апреля 2013Общество
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В Северодонецке Луганской области двое вооруженных злоумышленников ограбили кассу АЗС.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.
По данным милиции, в милицию обратился заправщик АЗС, который сообщил, что в среду в 00:05 на АЗС вошли двое неизвестных в масках и под угрозой пистолета и кухонного топора завладели деньгами из кассы.
Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 187 УК Украины (разбой). Принимаются меры по розыску и задержанию лиц, причастных к разбойному нападению.
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