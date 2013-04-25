Евразийский банк развития предложил Украине сотрудничество

Евразийский банк развития готов инвестировать в украинскую экономику. Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов встретился с представителями этой международной финансовой организации, которые предложили начать сотрудничество по совместной реализации проектов на территории нашей страны.

Игорь Прасолов отметил, что предложения от представителей ЕАБР поступили очень вовремя.

«В нашей стране начата реализация Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Следовательно, у нас есть много проектов в рамках этой программы, которые требуют инвестиций», – сказал он.

Представители банка отметили, что готовы рассматривать любые предложения со стороны Украины, и рассказали о процедуре вхождения ЕАБР на рынок страны и о деятельности финансовой организации.

«Летом нашей организации исполняется 7 лет. Накоплен достаточный опыт. Инвестиционный портфель составляет 4,7 млрд долл. Что касается проектов: лимитов нет, чем больше проектов – тем лучше. Поскольку банк задумывался как финансовый инструмент интеграции, для нас самый главный критерий – это интеграционный эффект. Если этот проект работает на приумножение взаимных инвестиций и торговых потоков – он получает высший балл. Также для нас, кроме интеграционного, важен социально-экономический и мультипликативный эффекты. От этого зависит и процентная ставка: чем выше категория проекта – тем ниже ставка», – рассказали представители финансовой организации.

Наибольшей гордостью представителей ЕАБР является Тихвинский вагоностроительный завод (РФ) – на сегодняшний день самый масштабный из построенных в Европе промышленных объектов в области машиностроения.

Министр экономического развития и торговли Украины уточнил: речь идет не о членстве, а о заключении Соглашения о пребывании с ЕАБР. Игорь Прасолов дал поручение рассмотреть предложение и проработать этот вопрос.