Параллельно акции «Вставай, Украина!» в Черкассах готовятся к концерту

Как сообщили УНИАН в пресс-службе черкасской областной организации партии «Фронт Змін», вместе с В.Кличко в Черкассы прибудут народные депутаты от «УДАРа» Ирина Геращенко, Ольга Белькова, Павел Ризаненко.

Акция стартует в 17.00 на площади Богдана Хмельницкого, откуда начнется шествие к Соборной площади. В 17.30 на этой площади начнется митинг.

В то же время председатель областной организации ВО «Батькивщина» Анатолий Бондаренко сообщил, что областная власть планирует на Соборной площади организовать свое мероприятие, чтобы помешать акции протеста «Вставай, Украина!». Однако он надеется, что власть не будет оказывать сопротивление мирному собранию людей, поскольку заявка на проведение акции была подана заблаговременно.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня ночью на Соборной площади монтировалась сцена для проведения областной акции “Праздник весны”, на который из районов должны приехать творческие коллективы. Также ночью на площади установили около 20 палаток Партии регионов, возле которых дежурят люди.