Первый в Украине суд присяжных займется резонансным делом

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка во время Всеукраинского совещания работников прокуратуры "О состоянии внедрения требований нового Уголовного процессуального кодекса Украины в практическую деятельность правоохранительных органов и первоочередные меры относительно их дальнейшего реформирования".

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Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, по его словам, проведены необходимые подготовительные действия для первого в государстве слушания судом присяжных. В.Пшонка сообщил, что присяжные будут принимать участие в рассмотрении резонансного дела о дерзком убийстве известного врача-травматолога Леона Фрайфельда в Лычаковском суде города Львова.

ГПУ напоминает, что 28 марта в Лычаковском районном суде г. Львова состоялось судебное заседание по уголовному производству относительно гражданина Королевства Марокко, который из хулиганских побуждений совершил преднамеренное убийство врача. Во время судебного заседания, по ходатайству обвиняемого, было отобрано 3 основных и 2 запасных присяжных.

Государственное обвинение в указанном уголовном производстве поддерживает прокуратура Львовской области.

Следующее судебное заседание состоится 30 апреля 2013 года.

Справка УНИАН. Новым Уголовным процессуальным кодексом, который вступил в силу 20 ноября 2012 года, предусмотрено существование в Украине суда присяжных.

В частности, УПК предусмотрено, что суд присяжных образуется при местном общем суде первой инстанции. Обвиняемый в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, во время подготовительного судебного заседания имеет право заявить ходатайство о рассмотрении уголовного производства относительно него судом присяжных.

После назначения судебного разбирательства судом присяжных председатель дает секретарю судебного заседания распоряжение о вызове присяжных в количестве семи человек, которые определяются автоматизированной системой документооборота суда из числа лиц, внесенных в список присяжных.

Письменный вызов должен быть вручен присяжному под расписку не позднее, чем за пять дней до судебного заседания.

Отбор присяжных осуществляется после открытия судебного заседания.

Требования к присяжному установлены статьей 59 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», — присяжным может быть гражданин Украины, который достиг тридцатилетнего возраста и постоянно проживает на территории, на которую распространяется юрисдикция соответствующего суда.

Совещанием суда присяжных руководит председатель, который последовательно ставит на обсуждение вопросы, проводит открытое голосование и ведет подсчет голосов.

Все вопросы решаются простым большинством голосов. Председатель голосует последним. Никто из состава суда присяжных не имеет права воздерживаться от голосования, кроме случая, когда решается вопрос о мере наказания, а судья или присяжный голосовал за оправдание обвиняемого. В этом случае голос воздержавшегося добавляется к голосам, поданным за решение, являющееся самым благоприятным для обвиняемого.

В случае возникновения разногласий о том, какое решение для обвиняемого является более благоприятным, вопрос решается путем голосования.

В то же время, 26 февраля с.г. министр юстиции Украины Александр Лавринович выразил мнение, что суды присяжных не смогут объективно рассматривать уголовные дела.

“По моему убеждению, суд присяжных — это суд эмоций. Мы привыкли ориентироваться на то, что видели в кино. Но художественное произведение, которое что-то красиво показывает, — это мечта, идеальный вариант. Представьте, что определенное количество людей, которые никогда не учились в юридическом учебном заведении, не знают, что такое уголовный процесс, собрались и решают, виновен человек или нет. Какова вероятность того, что их решение будет безошибочным?”, – отметил министр юстиции.

На вопрос журналиста, за кем остается «последнее слово» - за присяжными или за профессиональными судьями, А.Лавринович ответил: “Окончательное решение формулирует и описывает профессиональный судья. При этом вопросы вины могут определять присяжные”.