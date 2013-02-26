Лавринович: Суд присяжных - суд эмоций

Об этом свидетельствует его ответ на вопрос журналиста газеты “Урядовый курьер” по поводу того, что в Украине после вступления в силу нового Уголовного процессуального кодекса появился суд присяжных, и будет ли он справедливым и объективным.

“По моему убеждению, суд присяжных — это суд эмоций. Мы привыкли ориентироваться на то, что видели в кино. Но художественное произведение, которое что-то красиво показывает, — это мечта, идеальный вариант. Представьте, что определенное количество людей, которые никогда не учились в юридическом учебном заведении, не знает, что такое уголовный процесс, собрались и решают, виновен человек или нет. Какова вероятность того, что их решение будет безошибочным?” – отметил министр юстиции.

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А.Лавринович считает, что “лучше судить в соответствии с нормами материального права, когда четко понятно, за что можно наказывать, а за что нет”. “Очень важно соблюдение всех норм процесса. Тогда вероятность ошибки минимизируется”, - сказал он.

На вопрос журналиста, за кем остается «последнее слово» - за присяжными или за профессиональными судьями, А.Лавринович ответил: “Конечное решение формулирует и описывает профессиональный судья. При этом вопросы вины могут определять присяжные”.