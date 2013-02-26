Лавринович: Суд присяжных - суд эмоций
Министр юстиции Украины Александр Лавринович считает, что суды присяжных не смогут объективно рассматривать уголовные дела.
Об этом свидетельствует его ответ на вопрос журналиста газеты “Урядовый курьер” по поводу того, что в Украине после вступления в силу нового Уголовного процессуального кодекса появился суд присяжных, и будет ли он справедливым и объективным.
“По моему убеждению, суд присяжных — это суд эмоций. Мы привыкли ориентироваться на то, что видели в кино. Но художественное произведение, которое что-то красиво показывает, — это мечта, идеальный вариант. Представьте, что определенное количество людей, которые никогда не учились в юридическом учебном заведении, не знает, что такое уголовный процесс, собрались и решают, виновен человек или нет. Какова вероятность того, что их решение будет безошибочным?” – отметил министр юстиции.
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А.Лавринович считает, что “лучше судить в соответствии с нормами материального права, когда четко понятно, за что можно наказывать, а за что нет”. “Очень важно соблюдение всех норм процесса. Тогда вероятность ошибки минимизируется”, - сказал он.
На вопрос журналиста, за кем остается «последнее слово» - за присяжными или за профессиональными судьями, А.Лавринович ответил: “Конечное решение формулирует и описывает профессиональный судья. При этом вопросы вины могут определять присяжные”.