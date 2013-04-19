Кинах призвал все политсилы объединиться ради интересов Украины

Учитывая сложные экономические процессы в мире, украинское правительство идет прогнозируемым путем, реализуя программы импортозамещения и локализации производства, заботясь об энергетической безопасности государства, эффективной промышленной политике, продвижении денежно-кредитных отношений, защите прав собственника, инвестиционном климате.

Об этом сегодня, выступая в Верховной Раде Украины, заявил президент УСПП, народный депутат, советник Президента Украины Анатолий Кинах.

«Программа по активизации развития экономики Украины на 2012-2013 годы отвечает интересам украинского народа и государства в целом, поэтому она будет выполняться независимо от текущей политической конъюнктуры. Как подтверждает мировой опыт, государство, которое не в состоянии защитить внутренний рынок, современными методами поддержать национального товаропроизводителя, сформировать эффективную политику экспорта, организовать четкое взаимодействие всех ветвей власти, рано или поздно рискует превратиться в полигон потребления импортной продукции или экспортера дешевой рабочей силы», – подчеркнул политик.

Он призвал все политические силы украинского парламента к консолидации вокруг стратегических государственных интересов. «Остается нерешенным целый ряд вопросов, начиная с несовершенной структуры отечественной экономики, низкой производительности труда, высокой энергоемкости и т.д. Украина обладает большим потенциалом и уже имеет положительные результаты, за которыми стоит труд сотен тысяч людей. Это и космодром в Алкантаре, и самолет Ан-158, и современные электропоезда Крюковского вагоностроительного завода, которые недавно прошли государственное испытание. Надо поддержать позитивные достижения и решительно работать над планами экономического роста. От нас, парламентариев – представителей законодательной ветви власти, зависит дальнейшее развитие страны», – подчеркнул Кинах.

Отчет правительства перед парламентариями – это современная цивилизованная практика, отметил народный депутат. Ведь только на основе системного и высокопрофессионального анализа состояния дел в экономике можно оценить ситуацию в государстве и определиться с дальнейшими направлениями действий. Поэтому Кинах призвал парламентариев к более конструктивному поведению в вопросах решения важнейших государственных задач.