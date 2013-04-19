Янукович и Пшонка в дополнение к УПК хотят Кодекс об уголовных проступках

Президент Украины Виктор Янукович и генеральный прокурор Виктора Пшонка выступают за принятие Кодекса об уголовных проступках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время выступлений на Всеукраинском совещании работников прокуратуры.

Президент подчеркнул, что после принятия нового Уголовного процессуального кодекса нельзя останавливаться на достигнутом и нужно продолжать совершенствование законодательства.

Среди первоочередных задач В.Янукович назвал вопрос принятия нового законодательства относительно деятельности прокуратуры, а также принятие Кодекса об уголовных проступках.

“На современном этапе развития приоритетом является также завершение работы над институтом криминальных проступков, введение которого позволит усовершенствовать соответствующие положения УПК и сформировать целостную концепцию уголовных правонарушений”, - сказал Президент, отметив, что ждет от прокуроров активного участия в процессе разработки соответствующего законодательства.

В свою очередь В.Пшонка отметил, что, по предварительным подсчетам, введение института уголовных проступков позволит исключить из Уголовного кодекса около 40 статей и почти 160 их частей.

По словам генпрокурора, принятие кодекса будет способствовать упрощению уголовного процесса по многим видам правонарушений за счет проведения дознания, а не судебного следствия, а также сокращению сроков судебного рассмотрения.