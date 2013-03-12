У Януковича хвалят новый УПК: заключенных в СИЗО стало значительно меньше

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в своем выступлении на конференции “Поддержка реформы уголовной юстиции в Украине” советник Президента Украины Андрей Портнов.

“Мы положительно оцениваем первые 3,5 месяца применения в Украине Уголовного процессуального кодекса. Это видно практически по всем показателям”, - сказал он.

А.Портнов напомнил, что уже 3 месяца в Украине действует полный законодательный запрет на то, чтобы избирать меру пресечения в виде содержания под стражей для людей, не совершивших и не подозреваемых в совершении насильственного преступления. Он сообщил, что по состоянию на январь 2012 года в СИЗО по вступившему в силу приговору суда находилось от 35 до 37 тысяч человек. На сегодняшний день в СИЗО фактически осталось около 21,5 тысяч человек.

“Фактически, 12-13 тысяч человек вышли из следственных изоляторов. Это беспрецедентная цифра”, - сказал А.Портнов.

Он также отметил, что среднее количество человек, которых арестовывались ежемесячно до вступления в силу УПК, достигала от 2200 до 2500 чел.. На сегодняшний день средняя цифра ежемесячно попадающих в СИЗО составляет от 550 до 650 человек.

“Это значит, что мы имеем тенденцию к уменьшению втрое количества человек, в отношении которых судами избирается мера пресечения в виде содержания под стражей”, - сказал А.Портнов.

“Мы сегодня имеем такую тенденцию, которая позволяет прогнозировать, что через несколько месяцев ни одного человека в СИЗО, содержащегося за преступления, которые не квалифицируются как тяжкие и особо тяжкие, практически не будет находиться”, - добавил он.

Также А.Портнов проинформировал, что за три месяца на счета Госказначейства поступило 47 миллионов гривен, которые были оплачены в качестве залога.

“Показатель зачтенных средств в бюджет показывает, что их значительно меньше 1 процента, мы ожидали, что этот показатель будет больше”, - сказал А.Портнов, добавив, что это свидетельствует, что украинские граждане, несмотря на достаточно новые меры пресечения, не уклоняются от выполнения своих процессуальных обязанностей.

А.Портнов отметил, что по всей территории Украины применяется домашний арест. При этом он отметил, что на сегодняшний день органы внутренних дел еще не обеспечили себя облегченным контролем по этой мере пресечения - не изготовили электронных средств мониторинга, однако законодатель сразу включил в новый УПК нормы о том, что даже без этого механизма органы внутренних дел должны осуществлять контроль.

“Сегодня речь идет о сотнях домашних арестов на территории Украины”, - добавил А.Портнов.

Как сообщал УНИАН, новый Уголовный процессуальный кодекс Украины вступил в силу 20 ноября 2012 г.