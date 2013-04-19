В столичном интим-магазине торговали наркотиками

Сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков перекрыли межрегиональный канал поступления в столицу одного из наиболее опасных наркотических средств - опия.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в столице, опий поступал в Киев из Житомирской области. Организовала бизнес 26-летняя продавец одного из интим-магазинов, которая по месту работы и сбывала наркотики.

Во время осмотра магазина среди многочисленных игрушек для взрослых правоохранители нашли одноразовые медицинские шприцы вместимостью по 2 мл с жидкостью темного цвета. Как впоследствии установили эксперты, в шприцах хранился ацетилированный опий.

Кроме наркотического средства правоохранители изъяли наличность, полученную незаконным путем.

В настоящее время следственным отделом Дарницкого райуправления милиции начато уголовное производство по статье 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.