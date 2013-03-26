«Борец» с наркотрафиком в капитанских погонах погорел на торговле коноплей

В Харькове по подозрению в торговле наркотиками вчера, 25 марта, задержан капитан милиции, оперуполномоченный сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков одного из райотделов города.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Александра Бабикова.

По его данным, факт сбыта наркотиков работником милиции был задокументирован при проведении оперативной закупки – милиционер торговал коноплей.

А.Бабиков сообщил, что наркотики милиционер приобрел у неустановленного лица, хранил и перевозил в собственном автомобиле. Прокурор отметил, что в автомобиле задержанного также нашли шприц с неустановленным веществом, которое сейчас передано на экспертизу.

Милиционеру объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт особо опасного наркотического вещества) и ч. 3. ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями работником правоохранительного органа) УК Украины.

Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы. Рассматриваются вопросы об избрании меры пресечения и отстранении его от должности.