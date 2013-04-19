Эксперты призвали Украину объявить войну доллару

«Сегодня десятки миллиардов долларов наличных находятся на руках у населения. По сути, эти средства выведены из экономического оборота, что снижает ликвидность экономики, приводит к сокращению внутренних инвестиционных ресурсов и способствует росту теневого сектора. Поэтому государство должно принять действенные меры на законодательном уровне по дедолларизации, ведь американская валюта сегодня вредит и населению, и экономике», - считает доцент Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, кандидат экономических наук Надежда Цыганова.

Кроме того, эксперт констатирует, что при сегодняшней ситуации в американской экономике доллар может ожидать судьба советского рубля.

«Доллар может повторить судьбу советского рубля. Долги США превысили все разумные пределы, и бесконечно наращивать их не получится. А в случае дефолта США пострадают, прежде всего, те, кто хранит свои сбережения в этой валюте за пределами Америки. Для своих граждан они придумают какие-то механизмы компенсации, а о гражданах Украины или России никто заботиться не будет», - добавляет она.

Основатель инвестиционной компании PhoenixCapital Александр Омельчук констатирует, что сегодня американская валюта абсолютно ничем не обеспечена.

«Доллар сегодня - ничем не обеспеченная валюта. Расписка, что я тебе должен из рук частной структуры - Федеральной резервной системы США никого уже не устраивают. Если посмотреть, сколько за последнее время было напечатано долларов, то становится ясно, что эта валюта сейчас ничем не подкреплена. Сегодня ФРС выпускает большое количество долларов, центробанки других стран выпускают еще больше своей валюты, и хотя обменный курс между валютами не особо меняется, физические вещи в любой валюте дорожают. Поэтому в перспективе можно ожидать активные поиски альтернативы доллару», - отмечает финансист.