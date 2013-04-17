Убийство харьковского судьи Трофимова: следственную группу обновили

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУМВС Украины в Харьковской области, об этом заявил начальник областной милиции Олег Демченко.

"Я выезжал на место этого трагического происшествия. Конечно, через много дней после случившегося. Но каждое преступление оставляет свой след. И его нужно увидеть. При изучении материалов расследования в этой истории стало видно много «черных пятен», на которые я как новый человек сразу обратил внимание. Сейчас обновлена следственно-оперативная группа, работающая по этому делу", - сказал О.Демченко.

Он также признал, что в работе предыдущей группы был допущен ряд ошибок. "Да, были ошибки. Были некоторые вещи, ряд моментов, на которые, к сожалению, не обратили внимания. Подготовлен новый комплекс оперативно-розыскных мероприятий", - отметил начальник ГУМВС.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2012 года в Харькове неизвестные убили судью Фрунзенского районного суда Харькова В.Трофимова и трех членов его семьи.

По данным милиции, обезглавленные трупы обнаружил в квартире судьи близкий родственник погибших. Были убиты: 58-летний В.Трофимов, его 59-летняя жена, их 30-летний сын и 29-летняя гражданская жена сына. Убийцы забрали с места преступления отсеченные головы убитых.