Захарченко говорит, что семью судьи в Харькове обезглавили из-за коллекции

Об этом министр сказал во время горячей телефонной линии в газете «Факты».

«Сейчас у следствия осталась практически одна версия: судью убили из-за его весьма разносторонней коллекции. Трофимов собирал фарфор, старинные монеты, ордена и медали», - сказал В.Захарченко.

По его словам, вначале было еще несколько версий, касающихся мотивов убийства. В частности, предполагали, что преступление могло быть связано с профессиональной деятельностью судьи, поскольку оно было совершено 15 декабря, в День работников суда. Кроме того, по словам министра, рассматривался и вариант ритуального убийства, по сектантским мотивам.

«Но теперь круг лиц, которые, возможно, причастны к преступлению, сузился. Это несколько человек. Объявление о подозрении им пока не вручили, но один, житель Донецкой области, уже задержан», - сказал В.Захарченко.

Причиной того, что преступники отрезали убитым головы и унесли с собой, следствие считает желание скрыть, какое оружие использовали убийцы.

«По результатам экспертиз, на одежде жертв и в помещении найдены следы пороха. Скорее всего, судью и членов его семьи убили выстрелами в голову. Исследовав пули, можно было бы установить, из чего стреляли, в особенности если оружие уже где-то «засветилось». Оговорюсь сразу: эксперты считают, что преступники стреляли не из табельного оружия»,- добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2012 года в Харькове неизвестные убили судью Фрунзенского районного суда Харькова Владимира Трофимова и трех членов его семьи.

По данным милиции, обезглавленные трупы обнаружил в одной из квартир многоэтажки близкий родственник погибших. Были убиты: 58-летний В.Трофимов, его 59-летняя жена, их 30-летний сын и 29-летняя гражданская жена сына. Убийцы забрали с места преступления отсеченные головы убитых.

5 февраля в Харькове состоялись похороны В.Трофимова и членов его семьи.