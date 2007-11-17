Энергохолдинги Европы нашли способ обойтись без российского газа

Представители крупнейших энергетических холдингов Европы в ближайшее время начнут переговоры о прямых закупках газа в Туркменистане, начиная с 2011 года. Об этом УНИАН сообщил источник в Еврокомиссии по результатам переговоров с Президентом Туркмении Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ.

«Нынешнее ценовое предложение в странах ЕС намного привлекательнее действующей контрактной базы с российскими поставщиками – «Газпром экспортом» и RosUkrEnergo, которые продают природный газ в Украине. Туркменская сторона заинтересована в дополнительных инвестициях в развитие нефтегазовой отрасли и экономики в целом, поэтому страны ЕС представляют для нее особый интерес», – отметил собеседник агентства.

По мнению европейского чиновника, говорить о конкретных параметрах поставок можно будет после того, как Еврокомиссия и заинтересованные страны определятся с транзитной составляющей.

«В первую очередь речь идет о проекте Nabucco, хотя в случае достижения компромисса с Россией это могут быть и ее собственные мощности – газопровод «Средняя Азия – Центр», украинская газотранспортная система, а в перспективе - «Южный поток», проект которого уже сейчас разрабатывается совместно с корпорацией Eni», – отметил он.

Собеседник агентства не считает, что таким образом Европа затронет экономические интересы Украины. «Украине пора привыкнуть, что все страны мира живут в открытой конкурентной среде, где борьба за энергоресурсы играет основную роль. Через несколько лет уровень цен в Украине приблизится к среднеевропейским, и необходимость в относительно дешевом сырье из Средней Азии отпадет», – добавил он.

Справка УНИАН. На сегодня туркменский газ составляет порядка 57% газового баланса Украины, или около 40 млрд. куб. м. В 2007 году эти объемы законтрактованы компанией «Газпромэкспорт», которая перепродает его трейдеру RosUkrEnergo по 100 долл. за тыс. куб. м.

По прогнозам ОАО «Газпром» средняя цена природного газа на границе для европейских потребителей в 2008 году превысит 300 долл. за тыс. куб. м.