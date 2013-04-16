В Киевской области ожидаются заморозки
14:20, 16 апреля 2013Общество
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17, 18 и 19 апреля в Киевской области ожидаются заморозки.
Амплитуда между ночной и дневной температурами будет большой
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
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В Укргидрометцентре уточнили, что в Киевской области ночью 17 и 19 апреля местами, а 18 апреля повсюду на поверхности почвы будут заморозки 0-3°.
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