В Киевской области ожидаются заморозки

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

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В Укргидрометцентре уточнили, что в Киевской области ночью 17 и 19 апреля местами, а 18 апреля повсюду на поверхности почвы будут заморозки 0-3°.