Синоптики говорят, что скоро будет +26°

Украинский гидрометцентр прогнозирует прекращение осадков в ближайшее время и повышение температуры воздуха до +26 градусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сегодня во время брифинга.

“По всей территории Украины осадки сейчас отсутствуют. Сегодня максимальная температура составит от 14 до 19 градусов тепла по всей территории страны. И в следующие дни она будет иметь тенденцию к росту”, - сообщил главный метеоролог страны.

Так, по его словам, наибольший максимум следует ожидать 19-20 апреля, когда температура составит в большинстве регионов 19-24 градусов тепла. А на юге - 25-26 градусов тепла.

Он отметил, что, начиная с 21 апреля, произойдет некоторое изменение погодных условий в западных и северных областях из-за прохождения атмосферного фронта. Однако он вызовет только незначительные дожди и некоторое снижение температуры на 2-4 градуса, пообещал Н.Кульбида.

“То есть каких-то существенных перемен в погоде в течение текущей недели и начале следующей ожидать не приходится”, - сказал Н.Кульбида.