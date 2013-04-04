Пшонка признал, что милиция применяет незаконные методы

Дерзкие факты применения недозволенных методов следствия распространены преимущественно среди работников органов внутренних дел. Об этом сегодня сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка во время коллегии по вопросам состояния прокурорского надзора за соблюдением законодательства о защите конституционных прав задержанных, заключенных и осужденных.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации ГПУ, по его словам, «вопрос насилия и другого жестокого обращения касается всей правоохранительной системы. Однако анализ свидетельствует, что подавляющее большинство таких фактов имеют место среди работников органов милиции».

Как сказал В.Пшонка, предпринятые руководством ведомства (МВД) меры по профилактике, своевременному реагированию и устранению причин этого негативного явления, не дали надлежащих результатов.

«В большинстве регионов не предпринимаются меры по своевременному привлечению к ответственности работников правоохранительных органов, которые применяют насилие и пытки к подозреваемым и задержанным», - добавил генеральный прокурор.

По его словам, одной из причин нарушения конституционных прав граждан продолжает оставаться волокита при проведении досудебного расследования.

«Из-за несвоевременного принятия процессуальных решений мы наблюдаем увеличение остатка уголовных производств. А по трети производств по фактам смерти граждан в служебных помещениях органов внутренних дел и учреждениях пенитенциарной системы досудебное расследование вообще проводилось следователями милиции», - сказал В.Пшонка.