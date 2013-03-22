Прокурор в деле Тимошенко стала заместителем Пшонки

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Представляя коллективу новоназначенного заместителя генерального прокурора, В.Пшонка отметил, что Л.Фролова имеет большой опыт на разных участках прокурорско-следственной работы, а за годы профессиональной деятельности зарекомендовала себя как опытный специалист.

«Я поздравляю своего нового заместителя с назначением. Желаю, конечно, успехов и профессиональных побед. Я также ожидаю активности и инициативы. Хочу надеяться, что такое кадровое решение уже очень скоро положительно скажется на реальных результатах прокурорско-следственной работы центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины. Кроме того, поскольку и прокуратура, и Фемида – женского рода, а теперь и женщина - заместитель Генерального прокурора, я думаю, это решение, во-первых, где-то символичное, а во-вторых, действительно оправдано профессионализмом новоназначенного заместителя», - сказал В.Пшонка.

По его словам, среди направлений организации работы, которыми будет заниматься Л.Фролова, - международно-правовое, доступ к публичной информации, другие предметы прокурорского надзора.

Как сообщал УНИАН, Л.Фролова представляла государственное обвинение по делу по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с РФ в 2009 году. По этому делу Печерский райсуд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам заключения.

Сейчас Л.Фролова представляет государственное обвинение в деле об убийстве народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году. Напомним, Ю.Тимошенко выдвинуто подозрение в организации этого убийства.

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В органах прокуратуры Л.Фролова работает 14 лет. Начала свою профессиональную деятельность с должности помощника Запорожского межрайонного природоохранного прокурора Запорожской области. За время работы в органах прокуратуры занимала разные должности, в частности, работала начальником отдела поддержки государственного обвинения в судах прокуратуры Запорожской области, заместителем начальника отдела поддержки государственного обвинения в судах Главного управления Генеральной прокуратуры, заместителем начальника управления процессуального руководства досудебным расследованием и поддержки государственного обвинения Главного управления Генеральной прокуратуры.